Si complica la pista di mercato che porta a Moussa Diaby per l'Inter, secondo quanto riportato da Sky Sport. Allo stato attuale, non esistono le condizioni per procedere nella trattativa con l'Al-Ittihad, club saudita che negli scorsi giorni aveva rifiutato l'offerta nerazzurra da 20 milioni di euro più il cartellino di Kristjan Asllani. 

Il capitolo che riguarda l'esterno di fascia resta aperto in Viale della Liberazione, con due nomi in evidenza: Nico Gonzalez, sullo sfondo, e Djed Spence, tornato di moda dopo gli ammiccamenti arrivati verso la fine del Mondiale. Il nazionale inglese, spiega Gianluca Di Marzio, può lasciare il Tottenham per 30 milioni di euro più 5 milioni di euro di bonus.

Sezione: In Primo Piano / Data: Lun 10 agosto 2026 alle 18:07
Mattia Zangari / Twitter: @mattia_zangari
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Mattia Zangari
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Mattia Zangari
Giornalista pubblicista che, da quando ha cominciato a lavorare per FcInterNews.it, è convinto che chi sa solo di Inter non sa niente di Inter. Per anni voce del calcio giovanile, oggi concentrato sulla prima squadra per ragioni di anzianità.