Ad esultare per il passaggio al Parma di Aymen Zouin, arrivato in Emilia a titolo definitivo dall'Inter, è anche il suo agente Alessandro Favaro. Che sul profilo Instagram della propria agenzia posta alcune foto che lo vedono in compagnia del ragazzo e della famiglia e nel momento della firma del contratto, prospettando per il giovane ulteriori nuovi traguardi: "È un emozione particolare raccogliere i frutti di tanto, silenzioso e duro lavoro…è un privilegio farlo al fianco tuo e della tua splendida famiglia Aymen. Un altro step, di tanti altri che ti aspettano".