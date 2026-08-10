Ronaldo Luis Nazario da Lima, semplicemente Ronaldo, semplicemente il Fenomeno. Nell'estate del 1997 l'astro nascente del calcio internazionale appassionò tutti anche fuori dal campo, in una vicenda di mercato che mise in competizione il suo club dell'epoca, il Barcellona, e l'Inter che riuscì a portarlo a Milano con un'operazione sensazionale. Lo stesso Ronaldo racconta, attraverso le colonne di Sport, cosa accadde in quel periodo assai confuso e ricco di colpi di scena: "Ero molto felice a Barcellona. Il mio agente era lì e alla fine hanno raggiunto un accordo. Mi hanno chiamato e mi hanno detto: 'Guarda, abbiamo un accordo. Rimarrai a Barcellona con un nuovo contratto. Siamo molto contenti e anche il Barcellona è contento' ", ha spiegato l'ex calciatore.

Tuttavia, la situazione cambiò radicalmente pochi giorni dopo. Secondo quanto raccontato, dopo tre giorni da quella conversazione, il Barça cambiò idea e gli aprì le porte per la via d'uscita: "Tre giorni dopo mi chiamarono e mi dissero: 'Guarda, non possiamo rinnovarti questo contratto. Se hai la possibilità di andartene, porta solo i soldi per pagare la clausola e poi potrai partire'. Ho detto loro: 'Guardate, non mi sento più a mio agio a continuare al Barcellona perché queste persone non mantengono la parola data. Quindi voglio andarmene' ", spiega il brasiliano. Poi arrivò Massimo Moratti che pagò la clausola rescissoria prevista dal contratto: "L'Inter si fece avanti. Pagarono al Barcellona, ​​credo fossero 40 milioni di euro all'epoca, che erano tanti soldi. E poi andai all'Inter ".