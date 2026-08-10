Una parola data a gennaio e pronta ad essere confermata anche otto mesi dopo. Moussa Diaby aveva dato il suo consenso verbale al trasferimento all'Inter durante il primo tentativo di trasferimento invernale e, stando alle informazioni disponibili e riportate dal sito francese Sport.fr, sarebbe pronto a rinnovarlo senza troppe difficoltà. Questo è un segnale incoraggiante per l'Inter, che quindi non ha bisogno di convincere nuovamente il giocatore a livello personale. Resta comunque l'ostacolo finanziario, che finora ha impedito qualsiasi progresso. L'Inter avrebbe offerto 20 milioni di euro, una cifra ritenuta insufficiente dall'Al-Ittihad, che chiede una somma maggiore per uno dei suoi giocatori chiave.

Alta tensione tra Gedda e Milano

La tensione è alta tra le varie parti coinvolte. L'Al-Ittihad sembra determinato a non cedere il proprio giocatore a prezzo stracciato, anche a costo di prolungare una trattativa che, in sostanza, accontenterebbe tutte le parti interessate, compreso il giocatore stesso, chiaramente desideroso di tornare in Europa e a competere ad un livello superiore. Lo spogliatoio dell'Inter seguirà senza dubbio da vicino questa situazione, dato che la fascia destra rimane un punto debole strutturale della squadra. Cristian Chivu, noto per la sua schiettezza, non ha esitato a sottolineare pubblicamente questa lacuna, un tentativo neanche troppo velato di fare pressione sulla dirigenza sportiva affinché acceleri le trattative.