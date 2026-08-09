Si parlava di un Borussia Dortmund pronto a mettere le mani sul talentuoso classe 2010 del Genoa Roberto Scaglione, ma in queste ultime ore l'Inter sta provando a insidiare l'avanzata del club giallonero: secondo la Gazzetta Regionale, il club nerazzurro ha messo sul tavolo del Grifone un'offerta ufficiale da un milione di euro per assicurarsi il ragazzo, trequartista con quattro presenze nel campionato Primavera 1 la scorsa stagione e già nel giro delle giovanili azzurre con tanto di 3 gol a referto con l'Italia Under 16.