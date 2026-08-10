Jeremie Boga, esterno offensivo della Juventus, è tornato sulla sconfitta nel derby d'Italia in amichevole: "Siamo dispiaciuti per la sconfitta ma adesso stiamo bene e non pensiamo al passato - ha detto a Sky -. Siamo concentrati sulla prossima partita, vogliamo vincere contro il Palermo per chiudere il tour nel miglior modo possibile. Abbiamo lavorato molto bene in questo periodo in ritiro e in tutto il pre stagione. Abbiamo fatto sia lavoro fisico che tattico e per il 23 agosto saremo pronti", ha concluso l'attaccante.