Dopo due stagioni e 66 presenze in Serie C, di cui 34 con l'Inter U23 nella scorsa stagione, Simone Cinquegrano è pronto al passaggio in Serie B. Il giocatore di proprietà del Sassuolo, secondo quanto riporta SassuoloNews, è vicino al trasferimento all'Avellino. Dopo che i neroverdi hanno chiuso per Obrador, la dirigenza emiliana ha definito i termini dell'operazione.

Servirà però ancora qualche giorno d'attesa: i tanti problemi fisici che la squadra di Aquilani sta avendo in questa preparazione potrebbero rimandare di qualche ora il trasferimento. L'allenatore appena arrivato dal Catanzaro, infatti, vorrebbe recuperare qualche elemento della rosa prima di lasciar andare il giocatore cresciuto nel Rimini.