Va oltre la lettera aperta congiunta rivolta alla FIFA e a Gianni Infantino, sempre più nell'occhio del ciclone dopo il fallimento del progetto Football Forward Enterprise, il piano di UEFA, AFC e CONCACAF contro la federazione internazionale. La stampa britannica in coro, partendo dalla BBC fino al Guardian, svela infatti che le tre confederazioni avrebbero avviato tra loro discussioni preliminari sull'organizzazione di nuove competizioni alternative in seguito alle ripetute minacce dell'UEFA di boicottare i prossimi eventi Fifa. Il primo terreno di scontro potrebbe diventare il Mondiale femminile Under 20 in programma il mese prossimo.