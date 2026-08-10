Prosegue la preparazione del Monza con Ivan Juric che tiene tutti i suoi giocatori sulle spine. Come evidenzia ForzaMonza, il tecnico dei biancorossi spera in un ulteriore sforzo del club per arrivare al napoletano Folorunsho. Ci sono anche contatti con l'attaccante Cuello. Nel corso della sessione estiva di calciomercato, sono arrivati Akinsamiro, poi il mediano Onda, il difensore Mangas e l’ivoriano Kouadio. Nel weekend che arriva il Monza sfiderà l'Avellino nei 32esimi di finale di Coppa Italia. La settimana successiva sarà la volta dell'Inter per la prima giornata del campionato di Serie A.

Sezione: L'avversario / Data: Lun 10 agosto 2026 alle 16:54
Niccolò Anfosso
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Niccolò Anfosso
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Niccolò Anfosso
Giornalista pubblicista nato nel 2000. Laureato con il massimo dei voti in Scienze della comunicazione. Cresciuto a pane, sport e libri. Alla continua ricerca della perfezione