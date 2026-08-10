L'incontro speciale è avvenuto lo scorso 30 luglio al Konami Center, ma l'Inter ne dà contezza solo oggi. Nei giorni scorsi, si è presentato nel quartier generale delle giovanili nerazzurre un grande ex della storia recente del club come Fredy Guarin. Il colombiano, nell'ambito del forum speciale 'L'esperienza di Fredy Guarín: calcio, sfide e ripartenze', ha raccontato ai giovani interisti la propria esperienza dentro e fuori dal campo. Accompagnato da Francesco Toldo, Coordinatore del progetto Legends, Guarín è stato introdotto da Massimo Tarantino, responsabile del settore giovanile.

Questo un estratto delle parole di Guarin: "È stato bello giocare a calcio. Però non avevo lavorato nella mia vita. Quando sono arrivati i problemi fuori campo non avevo una struttura e le conoscenze per poter affrontare quella situazione fuori campo. Oggi, quello che mi va di dirvi è: se avete dei problemi, parlatene. Siete in un'età importantissima, per quello che viene nel calcio. Dove bisogna lavorare anche con la testa, non solo fisicamente, per cercare di diventare professionisti. La vità è bella, dovete amarla e sfruttarla. Avete l'opportunità più bella, quella di lavorare facendo ciò che vi piace, cioè giocare a calcio".

L'iniziativa rientra nel programma educativo promosso dall'Area Educational del Settore Giovanile, un percorso strutturato di attività formative che costituisce parte integrante dell'allenamento quotidiano di atleti e staff. Un palinsesto pensato per accompagnare la crescita umana e professionale dei giovani nerazzurri, attraverso momenti di confronto con figure che hanno scritto pagine importanti della storia dell'Inter.