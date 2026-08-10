Lautaro Martinez si è presentato già ieri ai nastri di partenza per cominciare gli allenamenti in vista dei futuri impegni "da tre punti" della stagione. Dall'altra parte, Mike Maignan e Adrien Rabiot arriveranno dopo Ferragosto a disposizione di Amorim. Eppure gli impegni mondiali dei giocatori nerazzurri e rossoneri sono finiti nello stesso fine settimana, quella della finale e della "finalina" al Mondiale.
Da qui una riflessione oggi sulla Gazzetta dello Sport, a firma G.B. Olivero. "Il 25 luglio 2006 Pippo Inzaghi si stava godendo la più bella estate della sua vita, quella da campione del mondo. Adriano Galliani lo chiamò per chiedergli se potesse rientrare prima a causa dell'improvvisa ammissione del Milan ai preliminari di Champions e non fece in tempo a finire la telefonata: Pippo era già al check-in. Il premio arrivò nel maggio seguente, quando Inzaghi segnò la doppietta rossonera nella finale di Atene contro il Liverpool. Lautaro Martinez è fatto di quella pasta li: pasta del capitano. Inzaghi non aveva la fascia, ma giocava con la maglia del Milan tatuata addosso. Lautaro ha anche la fascia e sa che, oltre all'onore, porta con sé una serie di oneri".
"Lo spogliatoio non viene governato a forza di urla, ma di comportamenti. Il gruppo ti segue per ciò che fai, non per ciò che dici. leri Lautaro si è presentato ad Appiano Gentile. Avrebbe potuto chiedere un surplus di vacanze? Certo. Gli sarebbe stato concesso? Sicuramente, anche perché poi l'argentino tira la carretta tutto l'anno. Ma non ha fatto nulla di tutto ciò. Mike Maignan è un tipo meno solare, questione di carattere. Il suo Mondiale si è concluso il giorno prima di quello di Lautaro, con i sei gol presi dall'Inghilterra nella finale del terzo posto. Ma le sue vacanze dureranno una settimana in più. Il capitano del Milan si ripresenterà a Milanello il 16, quattro giorni dopo la data prevista (che già sembrava generosa). Stesso programma per Rabiot: d'altronde, se lo fa il capitano, possono farlo tutti. L'esempio, già. Maignan è un portiere, svolge una preparazione diversa e impiega poco tempo per prepararsi al debutto ufficiale. Ma se qualche tifoso storce il naso, beh, è normale perché il nuovo calendario impone una partenza lanciata: cinque giornate prima della sosta autunnale, perdere subito terreno sarebbe grave. Evidentemente Maignan non ha considerato come sia finita la stagione del Milan, con la clamorosa esclusione dalla Champions. Non ha considerato la necessità di Amorim di istruire tutto il gruppo. Non ha considerato il suo ruolo nello spogliatoio, importante quanto quello in campo. Ci sono cose peggiori, certo, e se la società gli ha concesso qualche giorno di vacanza in più avrà fatto le sue valutazioni. A Maignan basteranno due paratone per riappacificarsi con i tifosi che faticano a perdonargli pure l'assenza al funerale di Baresi. Era dall'altra parte del mondo e non conosceva bene Franco, vero. Ma il tempo per rientrare c'era e la fascia non è un elemento decorativo: impone una linea di condotta, soprattutto quando bisogna rendere omaggio a chi l'ha indossata magistralmente per 15 anni".
Autore: Antonio Di Chiara
Altre notizie - Rassegna
Altre notizie
- 15:40 Zouin al Parma, la gioia dell'agente: "Un altro step di tanti che ti aspettano"
- 15:31 Sabato ultimo test per l'Inter col Betis: dove vedere il match in TV
- 15:21 Como, Chalobah: "Contento di essere qui, c'è un progetto ambizioso"
- 15:11 SI - Diaby, spaccatura nell'Al Ittihad. L'interesse dell'Inter è concreto
- 15:02 Dumfries saluta il 2 dell'Inter. Al Real Madrid avrà un nuovo numero
- 14:47 Avellino, Di Maggio dopo l'eurogol al Torino: "Spero di continuare così"
- 14:34 Serena: "Chivu ha ragione, l'Inter dovrebbe investire. Ma se la proprietà..."
- 14:20 Oaktree, tre scenari per l'Inter. Il miliardo? Un punto di partenza
- 14:05 Dal Barcellona all'Inter, Ronaldo racconta cosa accadde nel 1997
- 13:50 Coppa Italia, tabellone completo: il possibile percorso dell'Inter
- 13:36 Cinquantatre anni, 30 in nerazzurro: gli auguri dell'Inter a Zanetti
- 13:22 Guarin ai giovani dell'Inter: "Lavorate giocando, è l'opportunità più bella"
- 13:07 Mourinho e Inter-Chelsea nel 2010: "Giocavo contro Abramovich"
- 12:52 Diaby-Bayer rischia di saltare: l'infortunio di Roger Fernandes blocca tutto
- 12:39 Napoli, un'altra tegola per Allegri: lesione di alto grado per Marianucci
- 12:30 Cresce l'interesse dall'Italia e dall'estero per Maye: l'Inter valuta
- 12:24 Khalaili a un passo dal Crystal Palace: attesa per le visite mediche
- 12:14 Il Messaggero - Inter al lavoro su Diaby. Obiettivo, chiudere entro il 15 agosto
- 12:05 Morte Berruti, disposto minuto di silenzio per le manifestazioni sportive
- 12:00 STONATO dal MERCATO, RINCUORATO dal CAMPO: PENSIERI SPARSI dopo due SETTIMANE. COSA MANCA all'INTER?
- 11:45 Norton-Cuffy proposto al Milan: riflessioni in corso
- 11:30 Marino: "Troppi intermediari? Non ci fossero le proprietà straniere..."
- 11:16 Catania, partenza super in Coppa prima dell'Inter. Longo: "Questa è una squadra forte"
- 11:02 Corsera - Diaby-Inter, l'ingaggio non è un problema: ecco quanto guadagnerebbe. Rinnovato Bovio
- 10:50 UFFICIALE - Aymen Zouin dall'Inter al Parma: la formula per il trasferimento agli emiliani
- 10:48 TS - Inter, tre cose che vanno e tre che non vanno dopo la tournée
- 10:34 Serena: "Inter, due profili per puntare alla Champions. Dubbi sul portiere. Quinto attaccante? Dico che..."
- 10:20 TS - Inter, ecco quanto è rimasto del budget estivo: Jones e Diaby sempre nel mirino
- 10:06 Matteoli: "Seba Esposito? Certificato scandaloso. Inter favorita in Italia, ma in Europa..."
- 09:52 Maignan, Gazzetta all'attacco: "Lautaro capitano di un'altra pasta"
- 09:38 Inter su Diaby, ma il Bayer Leverkusen è avanti. Occhio a Spence
- 09:24 CdS - Inter-Betis importante anche per Akanji: primo test per lo svizzero
- 09:10 CdS - Inter-Monza, Lautaro vuole già esserci. Dubbio Stones col Betis
- 08:56 CdS - Jones congelato: salta l'amichevole, ma il focus ora è altrove
- 08:42 CdS - Esterno Inter, Diaby non è l'unico nome. E c'è un problema
- 08:28 GdS - Incontro Lautaro-Stones: com'è andata. Niente ThuLa col Monza? Chivu sa che...
- 08:14 GdS - Jones, l'Inter osserva: incastro non facile. Occhio a Stankovic
- 08:00 GdS - Diaby-Inter, nuova offerta in arrivo: i tempi. Bayer in agguato, ma...
- 00:00 Fortissimi ma incompleti: 22 giorni per la perfezione
- 23:56 Valietti verso la Cavese: sfiderebbe l'Inter U23 in Serie C
- 23:42 Fine del mercato dopo l'inizio del campionato. De Rossi: "Un abominio"
- 23:28 Minuti di recupero sui maxischermi degli stadi: arriva l'ok della Serie A
- 23:23 Sky - Capitolo esterno: rilancio per Diaby? L'alternativa è Nico Gonzalez
- 23:14 UFFICIALE - Il Cagliari guarda oltre Esposito: ecco Daniel Maldini
- 23:00 Coppa Italia, l'Arezzo regola il Brescia. Gol e spettacolo a Benevento
- 22:45 Graziani: "Scudetto? Inter, Juve e Milan se lo giocheranno. Sul Napoli..."
- 22:31 L'Inter riaccoglie Lautaro e Thuram. C'è anche Stones: gli scatti social
- 22:17 Iddrissou dopo la tournée: "Esperienza indimenticabile". Carbone: "Meritato"
- 22:03 Donadoni: "Trapattoni mi corteggiò chiedendomi di andare all'Inter"
- 21:49 Rotazioni e rosa lunga: il piano di Chivu per alzare l'asticella anche in Europa
- 21:40 Kamatè all'Espanyol, è fatta: i dettagli dell'operazione a titolo definitivo
- 21:37 Pavard continua a mandare messaggi. Il commento di Thuram: "L'interista"
- 21:23 L'Inter blinda Bovio: accordo trovato prima della tournée, manca solo l'ufficialità
- 21:07 Marianella: "Vedrei bene Jones all'Inter. Ma le parti non sono troppo vicine"
- 20:54 Jones, l'Inter non si è avvicinata. Liverpool irremovibile: 40 mln di euro
- 20:38 Inter U23, 0-0 contro la Pergolettese nell'ultimo test della pre-season
- 20:24 Retroscena Muharemovic, c'era anche l'Inter? Palmieri: "Grande pressione di diverse squadre"
- 20:10 Bovio protagonista nella tournée. E Bastoni approva sui social
- 19:55 Genoa, Norton-Cuffy out dall'amichevole. De Rossi: "Situazioni di mercato"
- 19:41 Kamaté insieme a Cocchi al Padova? Il club biancoscudato ci prova
- 19:27 UFFICIALE - Como, preso Chalobah. Fabregas: "Acquisto importante"
- 19:12 Sky - Inter, Diaby pista ancora viva: i nerazzurri preparano un rilancio
- 18:58 Vieri ricorda: "Ci aspettavamo Nesta all'Inter. Mi incazzai perché..."
- 18:43 Tournée finita per l'Inter, Carlos Augusto: "Ora un'altra grande stagione"
- 18:36 Liverpool, Iraola chiarisce: "Jones fuori per un problema all'anca"
- 18:15 Pruzzo: "Bisogna sperare che l'Inter si dia un po' fastidio da sola"
- 18:02 La Roma valuta nuovo ritiro in Inghilterra dopo la gara con l'Inter
- 17:48 L'Inter ostacola il Borussia Dortmund: offerta ufficiale per Scaglione
- 17:35 From UK - Derby per Spence? Sull'inglese c'è anche il Milan
- 17:18 Lautaro is back: "Per il nono anno, con la voglia e l'ambizione di sempre"