Il mercato dell'Inter deve ancora battere dei colpi significativi e legittimamente tutti sono alla finestra per capire cosa potrebbe succedere fino al termine della sessione attuale. Il Messaggero fa il punto della situazione in tal senso, evidenziando come la ricerca dell'esterno sia la priorità assoluta della dirigenza e in cima alle preferenze resista Moussa Diaby. L'Al Ittihad ha rifiutato la prima proposta da 20 milioni più il cartellino di Kristjan Asllani e i nerazzurri stanno lavorando a una seconda proposta solo cash, consapevoli della forte concorrenza del Bayer Leverkusen. Il giocatore, nonostante recenti indiscrezioni, non avrebbe ancora dato il suo benestare al ritorno in Germania. L'Inter cerca di chiudere l'operazione entro il 15 agosto regalando a Cristian Chivu il profilo di cui ha bisogno.
Sullo sfondo resta vivo anche l’interesse per Curtis Jones per il centrocampo. La sua assenza nell’ultimo test del Liverpool contro il Monaco, motivata ufficialmente da un fastidio all’anca, ha alimentato i rumors di un possibile addio. Il calciatore resta la prima scelta per la metà campo per duttilità ed esperienza, ma i Reds non scendono dalla valutazione di 40 milioni di euro.
Fabio Costantino / Twitter: @F79rc
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