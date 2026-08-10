Se Benjamin Pavard torrnerà a essere 'Benji l'interista' nella stagione 2026-27, lo scopriremo solo alla fine del mercato. Il suo futuro, ricorda la Gazzetta dello Sport, rimane appeso a un filo ed è completamente dipendente dalle evoluzioni dell'estate nerazzurra.

Il difensore francese, rientrato a Milano dal prestito infruttuoso al Marsiglia con la voglia di convincere tutto l'ambiente che merita una conferma, potrebbe tornare a disposizione di Cristian Chivu solo se il club non riuscisse a prendere un nuovo centrale (Cristian Romero rimane sempre sullo sfondo). Beppe Marotta e Piero Ausilio, sostiene la rosea, puntano a racimolare 12 milioni di euro dalla sua cessione, risparmiando anche 5 milioni di euro di ingaggio. 

Sezione: Focus / Data: Lun 10 agosto 2026 alle 19:14
Mattia Zangari / Twitter: @mattia_zangari
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Mattia Zangari
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Mattia Zangari
Giornalista pubblicista che, da quando ha cominciato a lavorare per FcInterNews.it, è convinto che chi sa solo di Inter non sa niente di Inter. Per anni voce del calcio giovanile, oggi concentrato sulla prima squadra per ragioni di anzianità.