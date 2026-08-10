Ultimi aggiornamenti per quel che riguarda il settore esterni dell'Inter nell'ultimo video su Youtube di Fabrizio Romano. Secondo quanto riportato dal giornalista, infatti, per Diaby in casa nerazzurra si aspetta di capire cosa accadrà col Bayer Leverkusen, ma l'Inter crede che i tedeschi siano in vantaggio perché hanno una base d'intesa col giocatore, non con l'Al-Ittihad ma pagano di più rispetto ai campioni d'Italia, che hanno inserito Asllani come contropartita (al momento non accettata dai sauditi).

Per l'esterno, in ogni caso, va tenuto il nome di Spence. A livello di preferenze, non dovesse arrivare Romero come ormai sembra chiaro, l'investimento potrebbe andare sul laterale inglese. Dopo il Mondiale il prezzo è schizzato, se dovesse abbassarsi non è da escludere un ritorno di fiamma.