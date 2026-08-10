In queste ore, Nico Gonzalez è atteso alla Continassa dopo aver usufruito di un periodo di ferie più prolungato, concesso dalla società bianconera al termine della finale dei Mondiali persa dall'Argentina contro la Spagna. Come evidenzia Sky Sport, è ancora da stabilire il futuro dell'esterno offensivo di proprietà della Juve. La volontà della dirigenza juventina sarebbe quella di monetizzare su una cessione a titolo definitivo. Ecco perché restano da capire le volontà del calciatore. Anche l'Inter si sarebbe informata sul calciatore. I prossimi giorni potrebbero essere importanti in un senso o nell'altro.