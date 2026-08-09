Tra due settimane inizia la stagione di Serie A 2026/27 e lo farà con alcune novità in panchina. Sono otto gli allenatori nuovi rispetto alla passata stagione, con dodici club che invece hanno scelto di confermare la guida tecnica. Ma a quale costo per i club? Calcio e Finanza mette in fila i 20 tecnici del massimo campionato in base ai loro ingaggi stmati in base alle indiscrezioni rilevate dalla stampa, con Luciano Spalletti, allenatore della Juventus, in cima alla graduatoria insieme al collega della Roma Gian Piero Gasperini con 5 milioni di euro.

Dietro a questa coppia c’è il nuovo tecnico del Napoli Massimiliano Allegri, il cui stipendio netto scende di mezzo milione (4,5) rispetto a quanto percepiva al Milan la scorsa stagione. Altri due nuovi allenatori chiudono la top 5, ovvero Ruben Amorim del Milan e Maurizio Sarri dell'Atalanta con 3,5 milioni; subito dietro questo tandem c'è Cristian Chivu, che all'Inter percepisce 3 milioni di euro.