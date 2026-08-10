Sui canali social continuano ad arrivare messaggi d'auguri per Javier Zanetti, che oggi compie 53 anni, trenta dei quali vissuti nel mondo Inter. Prima da giocatore 'semplice', poi da capitano e, quindi, da vice presidente. Una lasso di tempo lungo una vita nel quale Pupi ha incrociato il suo destino anche con Steven Zhang, ex numero uno del club, che su Instagram ha postato una foto di dieci anni fa che lo ritrae assieme a Zanetti: "Tanti auguri, non sei invecchiato di un giorno", la battuta di Zhang.