Moussa Diaby è il nome di cui parlano oggi tutti i quotidiani riguardo al mercato dell'Inter. Non fa eccezione il Corriere della Sera, che fa il punto riguardo alla situazione attorno all'esterno francese, ad oggi primo obiettivo per rafforzare il settore esterni.

"L'Inter, che ha rinnovato il contratto del giovane Leonardo Bovio, continua a lavorare per il laterale destro e prepara un rilancio per Moussa Diaby, campione con la Francia in Nations League nel 2021 e oggi all'Al-Ittihad. I nerazzurri avevano messo sul piatto 20 milioni più il cartellino di Asllani, offerta però respinta dagli arabi. Tuttavia Diaby, il cui ingaggio non rappresenterebbe un problema (guadagnerebbe sui 6 milioni di euro), non ha ancora trovato un ac- cordo con il Bayer Leverkusen, che nel frattempo si era inserito, e l'Inter è fiduciosa".