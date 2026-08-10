In un periodo in cui le speculazioni di mercato si rivolgono all'esterno destro che all'Inter mancherebbe in rosa, Andy Diouf sta dimostrando, sul campo, di potersi ritagliare uno spazio importante in quella posizione. Le sue prestazioni nelle amichevoli internazionali confermano il suo livello di crescita nell'interpretazione del ruolo, che salta chiaramente agli occhi dei tifosi.

Nell'ultimo sondaggio di FcInterNews.it è stato chiesto ai lettori se il francese può essere titolare nell'Inter di questa stagione e in linea di massima, pur essendoci ampia apertura nei confronti di questa soluzione, la prima scelta è che la dirigenza aggiunga alla rosa un profilo più esperto nel ruolo. Non troppo distante però c'è anche la convinzione che Diouf sia all'altezza dell'incarico. Infine, c'è una piccola parte di lettori che non lo ritiene pronto per prendersi la fascia destra dell'Inter. Di seguito l'esito del sondaggio:

Diouf può essere l'esterno destro titolare?

Sì, ha le qualità per farlo 37.03%
No, non è ancora pronto 19.14%
No, serve un esperto nel ruolo 43.83%
 

Sezione: News / Data: Lun 10 agosto 2026 alle 20:12
Fabio Costantino / Twitter: @F79rc
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Fabio Costantino
Fabio Costantino è giornalista pubblicista dal 2009, direttore responsabile e co-fondatore di FcInterNews.it da dicembre 2008, ha collaborato con numerose testate sportive in passato e oggi si occupa della gestione della redazione e di tutto ciò che la riguarda.