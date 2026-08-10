Moussa Diaby, quale futuro? Secondo quanto riferisce Sportitalia in un aggiornamento di pochi minuti fa, l'Al Ittihad non si oppone alla cessione del francese, ma non ha ancora ufficialmente dato il via libera. Il tecnico vorrebbe trattenerlo, mentre la dirigenza è favorevole alla sua partenza: al momento c'è una spaccatura all'interno del club. Possibili sviluppi potrebbero esserci dopo la sfida contro l'Al-Jazira, playoff di qualificazione alla AFC Champions League. L'interesse dell'Inter resta concreto, con il nodo legato alla ripartizione dell'ingaggio.

Sezione: Copertina / Data: Lun 10 agosto 2026 alle 15:11
Niccolò Anfosso
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Niccolò Anfosso
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Niccolò Anfosso
Giornalista pubblicista nato nel 2000. Laureato con il massimo dei voti in Scienze della comunicazione. Cresciuto a pane, sport e libri. Alla continua ricerca della perfezione