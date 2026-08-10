Il CONI ha disposto di osservare un minuto di silenzio per Livio Berruti, leggenda dell'atletica italiana, campione olimpico dei 200 metri piani ai Giochi di Roma 1960 e primatista mondiale della specialità dal 1960 al 1963, scomparso ieri sera all'età di 87 a Torino, in occasione di tutte le manifestazioni sportive di questa settimana. Previste anche le bandiere a mezz’asta nella sede del Foro Italico.

Sezione: News / Data: Lun 10 agosto 2026 alle 12:05
Christian Liotta / Twitter: @ChriLiotta396A
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Christian Liotta
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Christian Liotta
Giornalista dal 2011, segue l'Inter come a suo tempo Peppino Prisco servì l'Inter e quando può gira l'Italia per lei. Da anni è la voce (scritta) delle partite della squadra nerazzurra.