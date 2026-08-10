L'Inter ha ceduto Daniele Quieto al Cosenza Calcio a titolo definitivo. Il 20enne veneziano, di origini venezuelane, ha firmato oggi un contratto biennale con i rossoblu, dicendo addio al club nerazzurro che aveva raggiunto nel 2019 e poi lasciato a titolo temporaneo trasferendosi al Latina nella passata stagione. A Milano, Quieto è stato protagonista con la Primavera, contribuendo alla conquista del campionato di categoria nella stagione 2024-2025.

"Quieto rappresenta un inserimento di prospettiva e qualità per il reparto offensivo del Cosenza Calcio. Il nuovo calciatore si è già unito nel training della squadra al San Vito – Marulla. Il club dà il benvenuto a Daniele e gli augura di raggiungere risultati brillanti con la compagine rossoblù. Forza lupi", si legge in calce nella nota della società calabrese.