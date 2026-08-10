La priorità dell'Inter è ancora l'esterno destro. Lo ribadisce oggi anche La Gazzetta dello Sport in edicola, presentando un focus sulla situazione riguardante Moussa Diaby, ad oggi il nome più "caldo" per quel che riguarda il rinforzo che i nerazzurri stanno cercando sul settore esterni.

La società di via della Liberazione ha presentato una prima proposta da 20 milioni più il cartellino di Kristjan Asllani, idea che non ha scaldato troppo l'Al-Ittihad. Nel frattempo si è fatto avanti il Bayer Leverkusen, dove Diaby ha già giocato e che è pronto a un'offerta solo cash. Il francese, però, non ha ancora dato il suo assenso all'operazione e l'Inter sta quindi provando ad approfittarne, preparando una nuova proposta. La settimana appena iniziata si preannuncia fondamentale in tal senso. Chivu, che da quel lato a destra ha Diouf e Luis Henrique ma potrebbe spostare il brasiliano a sinistra, sa bene che la rosa è ancora da completare.