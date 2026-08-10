La notizia dell'amichevole tra Liverpool e Monaco saltata da Curtis Jones ha avuto un certo riscontro a livello mediatico, considerando anche la corte che l'Inter sta facendo da tempo al calciatore. Secondo il Corriere dello Sport, però, ci sono delle questioni che al momento rallentano l'operazione e chissà se davvero ci sarà spazio per farla. Una, ad esempio, è la cessione di Asllani, chissà se nell'operazione Diaby oppure sotto altra forma.

"’albanese rientra ancora tra gli esuberi in mezzo al campo che impediscono di pensare ad altre operazioni in entrata - si legge sul quotidiano -. Una su tutte, ovviamente. Perché Chivu continua a sognare l’arrivo di Curtis Jones, sul quale ieri si sono moltiplicate le speculazioni per un problema all’anca che gli ha impedito di giocare l’amichevole tra Liverpool e Monaco. Non sembrano però esserci sviluppi così imminenti in vista, da quello che risulta da casa Inter. Il focus, come detto, ora riguarda esclusivamente la fascia destra. Il motivo è chiaro: è l’unico innesto che non dipende dal mercato in uscita".