John Stones è, da un paio di giorni, un nuovo giocatore dell'Inter. Dopo l'esperienza decennale al Manchester City, il centrale inglese cambia quindi colori, passando dal light blue degli inglesi al nerazzurro del club di Viale della Liberazione. Curiosamente, però, Stones ha già vestito di nerazzurro nella sua carriera. Nato a Barnsley e cresciuto nel club locale, il giocatore della nazionale d'oltremanica ha indossato una maglia simile a quella dell'Inter nella stagione 2012/2013.

Alla prima annata tra i professionisti, in Championship a 19 anni, Stones giocava per il "suo" Barnsley. Quell'anno la seconda maglia dei Tykes era proprio nera e blu. Una coincidenza che lo stesso club inglese ha sottolineato sui propri canali social in seguito all'arrivo a Milano del giocatore. "Di nuovo. Buona fortuna, Stonesy", il messaggio della squadra che ha lanciato l'ora difensore dell'Inter.