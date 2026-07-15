E' diventato nelle ultime ore un obiettivo di mercato dell'Inter e così il volto di Djed Spence ha cominciato ad apparire spesso accanto alle notizie riguardanti i nerazzurri, anche su queste pagine. Le foto sono quelle che arrivano dai Mondiali, dove il ragazzo sta giocando per la nazionale inglese, con buone prestazioni.

Qualcuno si è chiesto come mai Spence stia giocando con una maschera sotto il mento. E' l'effetto di uno scontro di gioco avvenuto nel finale della scorsa Premier League, quando il britannico si è fratturato la mascella a seguito di uno scontro di gioco con Liam Delap, che gli ha rifilato una gomitata. Da qui la maschera protettiva, che Spence ha indossato già cinque giorni dopo quella gara, contribuendo al successo sull'Everton grazie al quale il Tottenham è rimasto nella massima serie.

Spence ha indossato ancora la maschera protettiva in fibra di carbonio durante le gare negli Stati Uniti, ma non nel corso dell'ultima sfida contro la Norvegia.