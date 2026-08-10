Il tabellone di Coppa Italia 2026/27, dopo le partite disputate ieri, ha ora tutti i suoi spazi occupati dalle 40 formazioni che proveranno a vincere il trofeo nazionale il prossimo 19 maggio 2027 e toglierlo all'Inter, vincitrice lo scorso maggio. Le neopromosse Arezzo, Benevento e Ascoli, a cui si è aggiunto anche il Catania che ha supeerato il Vicenza ai rigori, hanno completato il tabellone che adesso permette di ipotizzare anche il possibile percorso delle squadre, almeno salvo prevedibili sorprese.

Per quanto riguarda l'Inter, l'ottavo di finale potrebbe essere contro il Genoa, mentre il quarto di finale potrebbe essere contro il Bologna. Se i nerazzurri rispettassero le aspettative, si prefigurerebbe un derby di Milano in semifinale, come già accaduto due volte negli ultimi anni.