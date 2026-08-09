L'arrivo di Stones certifica la volontà dell'Inter di alzare la qualità della rosa. D'altronde Chivu ha sempre espresso le proprie intenzioni sul presente e sul futuro del Biscione: innesti di livello per alzare l'asticella della rosa. Non si tratta di inserimenti riempitivi, ma solamente proiettati ad aumentare la qualità del roster a disposizione di Chivu. Ecco perché Chivu vuole Curtis Jones: con l'eventuale innesto del centrocampista del Liverpool, ecco che il reparto mediano si completerebbe per caratteristiche tecniche e sostanza.

Non sarà facile portare a termine gli obiettivi, considerando anche la necessità di fare un investimento sul settore destro del campo. Ma la ricetta per alzare la qualità tecnica complessiva è sempre stata chiara: acquistare giocatori di valore e competere anche in Europa. Non di certo una missione semplice, se consideriamo le cifre del mercato attuale. Ma con i giusti tasselli e una rosa completa, l'Inter potrebbe dire la sua.