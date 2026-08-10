Il Bayer Leverkusen sta lavorando da giorni seriamente sul ritorno di Moussa Diaby, ma la trattativa rischia di subire un brusco stop aa prescindere dalla concorrenza da parte dell'Inter. Come sottolinea BILD, crescono le preoccupazioni all'interno del Leverkusen riguardo alla possibilità che l'accordo per l'esterno francese non si concretizzi a causa del grave infortunio al legamento crociato subito dal sostituto di Diaby, Roger Fernandes, che rimarrà fermo per diversi mesi. Il Bayer aveva già raggiunto un accordo con Diaby per un contratto fino all'estate del 2031. Le trattative con l'Al Ittihad erano ormai in fase molto avanzata, da definire solo il prezzo finale del trasferimento.

Tuttavia, dopo l'infortunio di Roger Fernandes, non è più chiaro se gli arabi acconsentiranno alla partenza di Diaby, soprattutto considerando che il giocatore è tornato a essere ancora importante per la squadra dopo l'infortunio del compagno di squadra. Un aggiornamento che inevitabilmente va recepito anche in Viale della Liberazione.

Sezione: Focus / Data: Lun 10 agosto 2026 alle 12:52
Fabio Costantino / Twitter: @F79rc
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Fabio Costantino
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Fabio Costantino
Fabio Costantino è giornalista pubblicista dal 2009, direttore responsabile e co-fondatore di FcInterNews.it da dicembre 2008, ha collaborato con numerose testate sportive in passato e oggi si occupa della gestione della redazione e di tutto ciò che la riguarda.