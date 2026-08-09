L'Inter Women si avvicina al sorteggio del terzo turno di Women's Champions League. Gli incastri saranno estratti l'11 agosto alle 13, con le nerazzurre che faranno il loro esordio nella competizione. In caso di passaggio del turno si spalancherebbero le porte per la fase campionato.

Le possibili avversarie dell'Inter

L'Inter è inserita nel percorso 'piazzate', quello destinato alle squadre che non hanno vinto il proprio campionato. Con le milanesi nell'urna ci saranno diverse big: Chelsea, Paris Saint-Germain, Wolfsburg, Eintracht Francoforte e Real Madrid. Meno impegnative invece Ajax, St.Polten e Real Sociedad. Nello stesso gruppo di squadre c'è anche la Juventus, che però ha superato un turno in più di preliminari eliminando l'Hammarby.

Per arrivare alla league phase di Champions, l'Inter dovrà superare una delle altre squadre in un playoff andata e ritorno, previsto tra il 26 agosto e il 2 settembre. Con le cinque squadre 'piazzate' che supereranno i playoff spazio a Barcellona. Lione, Benfica, Hacken, Paris FC, Manchester City, Bayern Monaco, Arsenal e Roma, già iscritte alla fase successiva. Le ultime quattro squadre invece si qualificheranno tramite il playoff del percorso 'campioni nazionali': nell'urna Austria Vienna, Brann, Czarni Sosnowiec, HB Koge, Leuven, PSV, Servette e Sparta Praga.