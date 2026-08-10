L'impatto non entusiasmante contro il Karlsruhe, poi spiccioli di gara incoraggianti nelle amichevoli contro Manchester City, Milan e Juventus. Yvan Maye, classe 2006, ha vissuto un pre-campionato estivo al fianco dei titolari dell'Inter, dimostrando di saper stare in campo a certi livelli. La scorsa stagione il francese, cresciuto nelle giovanili nerazzurre, ha esordito tra i professionisti con l'Inter U23, adesso per lui si potrebbero aprire diversi scenari lontani da Milano.

Come fa sapere Matteo Moretto attraverso il canale YouTube di Fabrizio Romano, il centrale sta ricevendo diverse manifestazioni di interesse dall'Italia e dall'estero. Dopo Aymen Zouin al Parma e il connazionale Issiaka Kamaté all'Espanyol, potrebbe essere lui il prossimo prodotto del vivaio nerazzurro a salutare.