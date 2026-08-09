Ospite del podcast 'Te ne intendi di calcio', Christian Vieri ha raccontato un retroscena risalente all'estate 2002, quella caratterizzata dal clamoroso addio di Alessandro Nesta alla Lazio. Un addio che, in effetti, si concretizzò con l'allora difensore centrale più forte sul mercato che passò al Milan, nonostante alcune voci lo indicassero come acquisto praticamente sicuro dell'Inter. Un particolare che Christian Vieri, all'epoca attaccante nerazzurro, ricorda nitidamente: "Noi aspettavamo l’arrivo di Nesta, poi leggiamo da qualche parte che sarebbe andato al Milan e ci chiediamo: 'Ma come è possibile, se era tutto fatto?'. Io, allora, dico cosa c'entra Gamarra (arrivò lui all'Inter con Fabio Cannavaro, ndr) con Nesta? A quel punto mi sono incazzato e ho buttato il telefono".