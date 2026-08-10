Ancor prima di iniziare la stagione in via ufficiale, c'è subito un'altra brutta notizia per il tecnico del Napoli Massimiliano Allegri, che per la prima parte di quest'annata dovrà fare a meno del difensore Luca Marianucci. In seguito al trauma contusivo-distorsivo rimediato nel corso dell'amichevole contro il Celta Vigo, fa sapere il club partenopeo, il giocatore si è sottoposto a esami strumentali presso il Pineta Grande Hospital che hanno evidenziato una lesione di alto grado del collaterale mediale del ginocchio sinistro. Il suo infortunio si aggiunge così a quello di Alessandro Buongiorno.

Sezione: Il resto della A / Data: Lun 10 agosto 2026 alle 12:39
Christian Liotta / Twitter: @ChriLiotta396A
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Christian Liotta
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Christian Liotta
Giornalista dal 2011, segue l'Inter come a suo tempo Peppino Prisco servì l'Inter e quando può gira l'Italia per lei. Da anni è la voce (scritta) delle partite della squadra nerazzurra.