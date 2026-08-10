Nel corso del documentario a lui dedicato e prodotto da Netflix, José Mourinho ha dichiarato di essere stato impegnato in una personale missione di 'vendetta' contro l'ex proprietario del Chelsea, Roman Abramovich, quando la sua Inter affrontò i Blues nella Champions League 2009/10, conclusa con un indimenticabile successo in finale contro il Bayern Monaco a Madrid, a suggellare uno storico Triplete. Dopo essere arrivato dal Porto nel 2004, Mourinho ha vinto due titoli di Premier League, una FA Cup e due Coppe di Lega durante il suo primo periodo al Chelsea. Tuttavia, fu licenziato nel 2007 dopo che i suoi rapporti con Abramovich, all'epoca proprietario del club, si deteriorarono notevolmente.
"Io felice, lui triste"
Quando Mourinho si trovò a dover affrontare la sua ex squadra in Champions League nel 2010, ottavo di finale, alla guida dell'Inter, l'allenatore portoghese dichiarò che la questione era diventata personale nei confronti del magnate russo. L'Inter vinse la gara d'andata per 2-1 a Milano, prima del tanto atteso ritorno di Mourinho a Londra. "Onestamente, in quella partita giocavo contro Roman - ha detto il portoghese -. Non stavo giocando contro il Chelsea. Non stavo giocando contro i ragazzi. Stavo giocando contro di lui. Quella partita per me è stata meravigliosa. Stavo giocando contro un uomo che mi aveva messo fuori gioco. È stato un piacere".
Sete di vendetta
L'Inter vinse 1-0 allo Stamford Bridge grazie alla rete di Samuel Eto'o: "Io torno a casa felice e lui è triste, perché so quanto ama il Chelsea, so quanto ama vincere. Ma avevo bisogno di vendetta. Perché il calcio appartiene a persone come me. Gli altri sono gli intrusi che non c'entrano niente. Il calcio appartiene ai giocatori, appartiene agli allenatori, appartiene ai tifosi. Il calcio apparterrà sempre a noi". Mourinho è tornato al Chelsea nel 2014 e ha vinto il suo terzo titolo di Premier League prima di lasciare il club per la seconda volta la stagione successiva a causa di una serie di risultati deludenti.
Fabio Costantino / Twitter: @F79rc
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