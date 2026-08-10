La prima giornata del girone C di Serie C vedrà l'Inter U23 fare visita al Catania, domenica 23 agosto alle 18. In questo momento però gli etnei hanno altro a cui pensare. Il club ha infatti reso noto che la società non è riuscita a pagare la fideiussione bancaria richiesta al momento dell'iscrizione al campionato, che andava versata entro oggi. A questo punto crescono le possibilità che per il Catania arrivi una penalizzazione di qualche punto in classifica.

Il comunicato del Catania

A rendere ufficiale la notizia è stato proprio il Catania, con il seguente comunicato: "Il Consiglio di amministrazione del Catania FC, facendo seguito alla precedente comunicazione di venerdì 7 agosto, si rammarica nell'informare di non essere stato in grado di risolvere le questioni tecniche e burocratiche in tempo per la scadenza del 10 agosto

Proprietà e board lavorano 24 ore su 24 per porre rimedio al problema e restano profondamente dispiaciuti per la delusione che ciò porterà alla nostra città e ai nostri tifosi. Proprietà, board e Club accetteranno le conseguenze con umiltà, responsabilità e impegno per risolvere rapidamente il problema, sapendo che la stagione a venire, già iniziata in maniera positiva, sarà degna del nome Catania, mentre in campo continueremo a lottare per i nostri obiettivi sportivi".