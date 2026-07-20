La vittoria ai Mondiali della Spagna consacra Lamine Yamal. Il fuoriclasse del Barcellona, a 19 anni e 6 giorni, diventa infatti il terzo più giovane vincitore del torneo nella storia. Davanti a lui soltanto altri due calciatori, uno dei quali è interista.

Il primo è Pelé, con i suoi 17 anni e 249 giorni, nel 1958, un Mondiale che il brasiliano visse da protagonista segnando anche due reti in finale contro la Svezia (5-2 il risultato finale). Medaglia d'argento per Giuseppe Bergomi, che nel 1982 trionfò a 18 anni e 201 giorni. Anche lui giocando regolarmente la finale dal 1'.

Sezione: Curiosità & Gossip / Data: Lun 20 luglio 2026 alle 10:11
Autore: Antonio Di Chiara
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