La versione ufficiale del Liverpool secondo cui Curtis Jones è rimasto fuori dall'amichevole contro il Monaco per un problema all'anca non sembra aver convinto troppo i tifosi dei Reds, che sui social si sono scatenati riguardo alle motivazioni dell'esclusione, forse legate alla corte dell'Inter. "Non sarebbe il primo gesto di questo tipo in un'estate in cui il giocatore ha litigato in campo per la mancata fascia di capitano, ha rifiutato l’eventuale trasferimento al Nottingham Forest e ha continuato a dire di no al rinnovo. Jones si è promesso all’Inter da gennaio e finora ha mantenuto il punto", si legge oggi su Tuttosport.

I nerazzurri, che si sono spinti fino a quota 35 milioni rispetto alla richiesta di 40 per il cartellino, hanno comunque il problema di dover fare spazio con la cessione in prestito di Massolin e quelle a titolo definitivo di Asllani e Frattesi. Ai dirigenti, secondo il quotidiano, sono rimasti una quarantina di milioni di budget da spendere, ma serviranno anche per acquistare l'esterno da affiancare a Diouf. "L'Inter non ha ancora smesso di pensare a Moussa Diaby dell'Al-Ittihad, pure lui già cercato a gennaio - si legge -: dopo aver offerto 20 milioni più Asllani, ricevendo un no, il club nerazzurro sta per preparare una nuova proposta, sfruttando il fatto che il Bayer Leverkusen non abbia ancora rilanciato e trovato l'intesa col club arabo. Sarà il francese il jolly per Chivu?".