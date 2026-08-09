Come noto, quest'oggi Lautaro Martinez, Marcus Thuram e l'ultimo arrivo in casa Inter John Stones si sono presentati ad Appiano Gentile per iniziare la preparazione in vista della nuova stagione. I tre nerazzurri, arrivati in fondo ai Mondiali con le rispettive Nazionali, hanno svolto la prima seduta di allenamento in attesa di ricongiungersi con il resto del gruppo, di rientro dalla tournée asiatica.

Insieme a Lautaro, Thuram e Stones, si sono allenati ad Appiano Gentile anche Manuel Akanji e Petar Sucic, che ha lasciato il gruppo durante il viaggio tra Hong Kong e Perth per godersi l'arrivo del piccolo Josip. Tutti insieme continuano il loro lavoro in preparazione ai primi impegni stagionali dei nerazzurri.