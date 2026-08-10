Aldo Serena regala a Tuttosport le sue prime impressioni dopo quanto visto nelle più recenti amichevoli, tra le quali per l'Inter le sfide contro Milan e Juventus. "L'Inter sia nel derby che contro la Juventus ha confermato di avere una struttura consolidata - dice -. Chiunque giochi, sa cosa fare, è già pronta per l'inizio del campionato. Il Milan è un cantiere aperto e vive una situazione più complessa".
"Bastoni, Dimarco e Barella non hanno mai staccato e hanno vissuto nel corso delle ultime due annate dei periodi di flessione. Non aver disputato il Mondiale e aver staccato, sarà senza dubbio un plus - prosegue Serena - Cosa serve? Numericamente un esterno, sia perché è partito Dumfries, sia perché Carlos Augusto verrà usato più spesso come vice Bastoni. Se poi verrà data fiducia a Stankovic come alternativa a Calhanoglu, allora concordo con Chivu quando pensa a un centrocampista come Curtis Jones. L'inglese potrebbe essere un valido completamento della rosa per sopperire a qualche manchevolezza sotto l'aspetto dinamico. Continuo a essere convinto che in porta ci debba essere un titolare, perché il portiere deve sentire la massima fiducia. Mi pare di capire che Martinez e Provedel partano, se non alla pari, di certo in concorrenza. Io punterei su uno e porterei avanti quella scelta. Se poi non dovesse premiare dopo un paio di mesi, allora si potrà cambiare o alternare».
"Diouf esterno? Non è ancora completo - dice ancora l'ex attaccante , deve maturare e migliorare nella connessione con i compagni nella fase difensiva, ma già nella scorsa annata aveva mostrato di avere doti che altri non hanno, un cambio di passo sopra la media. Può esplodere". Quanto a Pavard, "il francese rimane un giocatore di spessore. Se le incomprensioni del passato sono davvero superate, penso che Pavard rimanga un elemento altamente affidabile. Stones arriva da un calcio diverso e dovrà essere bravo a inserirsi in un contesto già rodato. Andrà protetto dai compagni, senza lasciarli ampi spazi da coprire da solo. Un quinto elemento per l'attacco? Non mi sembra una necessità impellente, credo che Lautaro, Thuram, Pio e Bonny bastino, sono quattro giocatori di ottimo livello e possono colmare certe lacune. Penso a Thuram e Bonny bravi ad allargarsi, puntare l'uomo e dare profondità».
"L'Inter in Italia è davanti a tutte e rimane la favorita - chiosa Serena -. I nerazzurri devono provare però a inserirsi fra le prime in Europa. Con un esterno in più e Curtis Jones, Chivu può puntare anche alla semifinale di Champions".
Autore: Antonio Di Chiara
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