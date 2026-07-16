Sarà stata la classica frase motivazionale, ma Agustina Gandolfo può legittimamente essere considerata una sorta di premonitrice. Ieri sera l'Argentina ha sconfitto l'Inghilterra 2-1 nella semifinale del Mondiale all'Atlanta Stadium e Lautaro Martinez è stato decisivo con un gol al 92'. Dopo la serata così significativa dal punto di vista emotivo, vissuta da lei assieme ai figli in tribuna, Agus ha pubblicato il messaggio che aveva inviato poche ore prima al marito, attraverso il suo account Instagram da 1,6 milioni di follower: "Bene, amore mio, ti amo moltissimo. Riposati, domani sarà una giornata fantastica e giocheremo un'altra finale di Coppa del Mondo”. Il presentimento di Agustina si è avverato: la nazionale argentina si è qualificata per la finale dei Mondiali del 2026, dove affronterà la Spagna domenica prossima, 19 luglio, al MetLife Stadium di New York.

Come tocco finale, Agustina ha aggiunto un video ripreso dagli spalti dello stadio di Atlanta dopo la vittoria della nazionale argentina contro l'Inghilterra, che mostrava sia i festeggiamenti dei tifosi sia il saluto di Lautaro ai suoi compagni di squadra: "Forza Argentina! Forza amore mio, @lautaromartinez. Sei fantastico!" ha detto la modella a corredo del video.