Il nome di Moussa Diaby è il più in vista per quel che riguarda le vicende di mercato dell'Inter, anche sul Corriere dello Sport. Il quotidiano sottolinea come, nelle ultime settimane, il file riguardante il sostituto di Dumfries sia quello su cui la dirigenza è concentrata. Chivu esprime fiducia nel gruppo di lavoro e nessuna frenesia, ma adesso la "grana" va risolta.

"Quello del francese non è l’unico nome - si legge -, anche perché il Bayer Leverkusen fa sul serio e quindi bisogna ragionare su alternative che potrebbero diventare opportunità nell’ultimo scorcio della finestra estiva. Il lavoro su Diouf dà soddisfazioni, ma non ha cambiato i piani del club: è in quella zona che c’è intenzione di intervenire, con Luis Henrique pronto a traslocare definitivamente a sinistra, dove ha già dato impressione di poter alzare il rendimento. Trovare l’accordo per Diaby con l’Al-Itthiad non sembra facile, anche perché finora non è passata la richiesta nerazzurra di inserire il cartellino di Asllani come contropartita con un conguaglio di 20 milioni. E c’è sempre da convincere il centrocampista nerazzurro ad accettare la cessione".