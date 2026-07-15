L'eliminazione della Francia ieri sera dal Mondiale, sconfitta 2-0 dalla Spagna a Dallas, riduce le possibilità per l'Inter di mantenere un record. Infatti, con i transalpini esce di scena anche Marcus Thuram, che per quanto sia stato finora solo uno spettatore aggiunto alle partite dei Bleu avrebbe permesso ai nerazzurri, in caso di finale, di mantenere una striscia che dura dal 1982 (finale vinta dall'Italia sulla Germania). Ora le speranze di mantenere il record sono affidate all'Argentina di Lautaro Martinez, che se battesse l'Inghilterra stasera ad Atlanta porterebbe un interista in finale per la dodicesima volta consecutiva.

Occhio però, il Bayern Monaco detiene lo stesso record e stasera per una delle due squadre la striscia si interromperà (tra i francesi c'era Michael Olise). I tedeschi infatti si affidano a Harry Kane, che ingaggerà un duello a distanza con Lautaro per far sì che il proprio club possa ancora vantarsi di questa statistica.