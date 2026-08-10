E' lapidario Jens Wissing, allenatore dell'Al-Ittihad, sulla possibile uscita di Moussa Diaby. Il giocatore francese è stato accostato all'Inter e al Bayer Leverkusen con insistenza nelle ultime settimane, ma domani sarà comunque in campo nella sfida tra i gialloneri e gli emiratini dell'Al Jazira. La partita è valida per i preliminari di Champions League asiatica. Interrogato alla vigilia della gara sul tema, Wissing ha fermato ogni discorso sul nascere: "Per quanto riguarda le voci su Moussa Diaby, è tra i convocati della squadra e non mi interessa quello che viene scritto o detto dai media a suo riguardo".

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