E' lapidario Jens Wissing, allenatore dell'Al-Ittihad, sulla possibile uscita di Moussa Diaby. Il giocatore francese è stato accostato all'Inter e al Bayer Leverkusen con insistenza nelle ultime settimane, ma domani sarà comunque in campo nella sfida tra i gialloneri e gli emiratini dell'Al Jazira. La partita è valida per i preliminari di Champions League asiatica. Interrogato alla vigilia della gara sul tema, Wissing ha fermato ogni discorso sul nascere: "Per quanto riguarda le voci su Moussa Diaby, è tra i convocati della squadra e non mi interessa quello che viene scritto o detto dai media a suo riguardo".

Sezione: Focus / Data: Lun 10 agosto 2026 alle 20:31
Alessandro Savoldi
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Alessandro Savoldi
Sin da piccolissimo appassionato di sport a 360°, di calcio in particolare. Dal 2025 segue l'Under23 e la Primavera dell'Inter per FcInterNews.it, sempre con passione, attenzione e cura dei dettagli.