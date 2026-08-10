C'è sempre meno distanza tra il Cuti Romero e l'Atletico Madrid. Gli spagnoli lavorano per completare l'operazione a stretto giro di posta, con l'obiettivo di portare nella capitale iberica il centrale argentino entro 48 ore. Lo riporta questa sera la testata spagnola AS. Per Simeone, infatti, avere sin da subito a disposizione Romero vorrebbe dire poter preparare al meglio la sfida contro il Malaga di mercoledì 19 agosto, prima giornata di campionato.

Allo stesso modo, per Romero poter iniziare subito a lavorare con la nuova squadra vorrebbe dire iniziare a collaudare i meccanismi difensivi con i compagni, oltreché avvicinarsi alla condizione migliore dopo aver disputato tutto il Mondiale da protagonista con l'Argentina. Le cifre finali dell'affare dovrebbero aggirarsi sui 40 milioni di euro.

Sezione: Focus / Data: Lun 10 agosto 2026 alle 20:07
Alessandro Savoldi
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Alessandro Savoldi
Sin da piccolissimo appassionato di sport a 360°, di calcio in particolare. Dal 2025 segue l'Under23 e la Primavera dell'Inter per FcInterNews.it, sempre con passione, attenzione e cura dei dettagli.