L'allenamento di mercoledì sarà il primo della stagione per Cristian Chivu con il gruppo al completo, dopo i rientri scaglionati dalle vacanze post-Mondiali. L'allenatore potrà riabbracciare Lautaro Martinez, Marcus Thuram e John Stones, gli ultimi tre arrivati a disposizione, nella giornata di ieri.

Da quella prima seduta tutti insieme in poi, l'obiettivo sarà capire quanto i tre potranno dare in vista di Inter-Monza, prima di campionato in programma il 22 agosto. "Nello specifico il Toro per sua indole punta a giocare sempre e comunque, com'era già successo nell'estate 2024 quando si era tagliato le ferie nonostante gli impegni estivi per alzare al cielo la Coppa America - si legge sul Corriere dello Sport - C'è tanta curiosità in casa interista anche per Stones, l'unico volto nuovo di questa estate (oltre a Stankovic jr) arrivato per puntellare la retroguardia. Non è certo però che l'inglese possa esordire in difesa già a Ferragosto a Bari, nell'ultima amichevole prima del debutto in A".