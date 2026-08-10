Alla vigilia dell'ultima amichevole di Perth, quella che vedrà i bianconeri opposti al Palermo di Filippo Inzaghi, il tecnico della Juventus Luciano Spalletti torna a difendere Michele Di Gregorio, finito nell'occhio del ciclone per i grossolani errori compiuti durante la sfida di sabato contro l'Inter: "Ha fatto secondo me delle parate meritevoli di complimenti nel primo tempo, poi è stato sfortunato sul secondo gol". Domani, comunque, giocherà Mattia Perin: "È una cosa che avevamo programmato da prima".