Ci sarà un ospite a sorpresa il prossimo 6 settembre a Pacentro, piccola località della provincia de L'Aquila, in occasione dell'edizione 2026 della 'Corsa degli Zingari': assisterà all'evento anche Javier Zanetti, ex capitano e attuale vicepresidente dell’Inter. A dare l’annuncio un video-messaggio registrato dallo stesso campione argentino, diffuso sui canali social dell’associazione culturale “Corsa degli Zingari”. Nella clip, Zanetti lancia il suo invito con entusiasmo: "Il 6 settembre nel bellissimo borgo di Pacentro ci sarà la corsa dove i ragazzi scendono a piedi nudi dalla montagna, con coraggio, fede e devozione. Ci sarò anch’io, per questo ringrazio gli organizzatori per avermi voluto come ospite. Mi raccomando, non mancate a questa manifestazione che è tra le più antiche tradizioni d’Italia. Ci vediamo a Pacentro!".