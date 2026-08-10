"Come vedo questo mercato? Come il motore di una cinquecento. Ha ragione Paolo Maldini: siamo un campionato che al momento offre poco". Questa è l'opinione espressa ai microfoni di Tutto Mercato Web dall'agente Alessandro Canovi. Che poi aggiunge: "Le sette sorelle non esistono più. Non mi aspetto grandi manovre, puoi decantare un'operazione come fantastica ma a livello tecnico siamo inferiori ad altri campionati".

Sezione: News / Data: Lun 10 agosto 2026 alle 16:11
Christian Liotta / Twitter: @ChriLiotta396A
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Christian Liotta
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Christian Liotta
Giornalista dal 2011, segue l'Inter come a suo tempo Peppino Prisco servì l'Inter e quando può gira l'Italia per lei. Da anni è la voce (scritta) delle partite della squadra nerazzurra.