L'inizio della nuova stagione è sempre più vicino, e l'Inter si prepara ad affrontare l'ultima amichevole del suo pre-campionato: sabato 15 agosto alle ore 19:30 i nerazzurri scenderanno in campo allo Stadio San Nicola di Bari contro il Real Betis nell'ultimo test prima dell'inizio del campionato.

I tifosi nerazzurri potranno vedere in diretta Inter-Real Betis:

- Sulla piattaforma DAZN, Sky Sport, NOW e OneFootball, senza costi aggiuntivi per chi è già abbonato

- In chiaro su TV8

Inter trasmetterà la partita live sul canale FAST Inter 24/7 sul canale italiano

Sezione: News / Data: Lun 10 agosto 2026 alle 15:31
Christian Liotta / Twitter: @ChriLiotta396A
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Christian Liotta
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Christian Liotta
Giornalista dal 2011, segue l'Inter come a suo tempo Peppino Prisco servì l'Inter e quando può gira l'Italia per lei. Da anni è la voce (scritta) delle partite della squadra nerazzurra.