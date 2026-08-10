L'Audace Cerignola, formazione che sarà avversaria dell'Inter Under 23 nella prossima stagione di Serie C, bussa alla porta del club nerazzurro. Secondo il sito TuttoC, il club gialloblu ha chiesto informazioni in particolare per l'attaccante classe 2006 Manuel Pinotti, reduce da un campionato Primavera nel quale ha segnato 4 gol e servito 4 assist in 25 presenze totali.

Sezione: Mercato / Data: Lun 10 agosto 2026 alle 17:40
Christian Liotta / Twitter: @ChriLiotta396A
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Christian Liotta
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Christian Liotta
Giornalista dal 2011, segue l'Inter come a suo tempo Peppino Prisco servì l'Inter e quando può gira l'Italia per lei. Da anni è la voce (scritta) delle partite della squadra nerazzurra.